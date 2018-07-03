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Приставы Ангарска арестовали кожаные сумки и ремни

Бизнес, 
Судебные приставы Ангарска наложили арест на товар и витрины магазина кожаных изделий

Индивидуальный предприниматель задолжала 350 тыс. рублей арендной платы. Вместе с исполнительным документом к судебным приставам поступило заявление от арендодателя об аресте товара и торгового оборудования в павильоне должницы.

Судебный пристав выехал в торговый центр. Были арестованы кожаные изделия – сумки, ремни, обложки для документов, кошелки, а также три витрины островного павильона (всего 113 предметов).

Впоследствии товар будет реализован. Вырученные от его продажи деньги направят на погашение задолженности по арендной плате, сообщили в пресс-службе УФССП по Иркутской области.

судебные приставы
 
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