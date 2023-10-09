Улан-удэнец будет полгода исправляться за кражу мобильника





Ущерб составил 17 999 рублей. Против улан-удэнца возбудили уголовное дело за кражу с причинением значительного ущерба. При назначении наказания учли характер и степень общественной опасности преступления, личность злоумышленника, условия жизни его семьи и смягчающие обстоятельства.



Воришка признал свою вину как во время предварительного следствия, так и на самом заседании, дал подробные показания и активно способствовал расследованию и к тому же раскаялся в содеянном. В итоге ему назначили шесть месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Приговор уже вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Советского районного суда.



В середине сентября перед судом предстал житель бурятской столицы, который свистнул чужой сотовый. Всё произошло в одном из ТРЦ. Мужчина взял мобильник с чехлом, защитной плёнкой и сим-картой, лежавший на борту фонтана, а после скрылся со своей добычей.