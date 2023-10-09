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Улан-удэнец будет полгода исправляться за кражу мобильника

Улан-удэнец будет полгода исправляться за кражу мобильника
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Он стащил чужой телефон, лежавший на фонтане

В середине сентября перед судом предстал житель бурятской столицы, который свистнул чужой сотовый. Всё произошло в одном из ТРЦ. Мужчина взял мобильник с чехлом, защитной плёнкой и сим-картой, лежавший на борту фонтана, а после скрылся со своей добычей. 

Ущерб составил 17 999 рублей. Против улан-удэнца возбудили уголовное дело за кражу с причинением значительного ущерба. При назначении наказания учли характер и степень общественной опасности преступления, личность злоумышленника, условия жизни его семьи и смягчающие обстоятельства.

Воришка признал свою вину как во время предварительного следствия, так и на самом заседании, дал подробные показания и активно способствовал расследованию и к тому же раскаялся в содеянном. В итоге ему назначили шесть месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Приговор уже вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Советского районного суда. 
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