В Бурятии горе-мать лишилась отсрочки от колонии



Решение, которое районный суд принял в августе, женщина решила обжаловать в Верховном. В апелляции защита заявила, что служители Фемиды не в полной мере учли все данные о личности осуждённой и обстоятельства дела, а ещё – её намерение встать на путь исправления, соблюдать установленный порядок отбывания наказания и надлежащим образом исполнять материнские обязанности. Однако в Верховном суде РБ не нашли оснований для отмены постановления и оставили его без изменения





Жительница Заиграевского района на три года отправится в колонию общего режима. Женщину ещё в июне 2022-го осудили по пункту «з» части 2 статьи 111 Уголовного кодекса РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), но отсрочили наказание до тех пор, пока её ребёнку не исполнится 14 лет.С тех пор сельчанку не раз привлекали административной ответственности за плохое исполнение родительских обязанностей. В итоге отсрочку ей отменили и отправили за решётку.