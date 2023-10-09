09 октября

08 октября

Популярное

В Бурятии горе-мать лишилась отсрочки от колонии

В Бурятии горе-мать лишилась отсрочки от колонии
Происшествия,  Фото:Pixels.com
Она проведёт за решёткой три года

Жительница Заиграевского района на три года отправится в колонию общего режима. Женщину ещё в июне 2022-го осудили по пункту «з» части 2 статьи 111 Уголовного кодекса РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), но отсрочили наказание до тех пор, пока её ребёнку не исполнится 14 лет.

С тех пор сельчанку не раз привлекали административной ответственности за плохое исполнение родительских обязанностей. В итоге отсрочку ей отменили и отправили за решётку.

Решение, которое районный суд принял в августе, женщина решила обжаловать в Верховном. В апелляции защита заявила, что служители Фемиды не в полной мере учли все данные о личности осуждённой и обстоятельства дела, а ещё – её намерение встать на путь исправления, соблюдать установленный порядок отбывания наказания и надлежащим образом исполнять материнские обязанности. Однако в Верховном суде РБ не нашли оснований для отмены постановления и оставили его без изменения

колония приговор суд

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутске в ДТП погиб 35-летний мотоциклист без прав
В Иркутске в ДТП погиб 35-летний мотоциклист без прав
Происшествия, 09.10.2023
Погибший был злостным нарушителем ПДД
Улан-удэнец будет полгода исправляться за кражу мобильника
Улан-удэнец будет полгода исправляться за кражу мобильника
Происшествия, 09.10.2023
Он стащил чужой телефон, лежавший на фонтане
В Бурятии погиб пациент больницы, выпав с третьего этажа
В Бурятии погиб пациент больницы, выпав с третьего этажа
Происшествия, 09.10.2023
Выясняются все обстоятельства произошедшего
В Улан-Удэ пьяный мужчина обкидывал камнями вагоны
В Улан-Удэ пьяный мужчина обкидывал камнями вагоны
Происшествия, 09.10.2023
Его задержали и уже привлекли за мелкое хулиганство
Забайкалец лишился Toyota Land Cruiser Prado за повторную пьяную езду
Забайкалец лишился Toyota Land Cruiser Prado за повторную пьяную езду
Происшествия, 09.10.2023
Мужчина безуспешно пытался обжаловать приговор
В Иркутской области в ДТП погибла 44-летняя пассажирка «Тойоты»
В Иркутской области в ДТП погибла 44-летняя пассажирка «Тойоты»
Происшествия, 09.10.2023
Также в автоаварии пострадали оба водителя иномарок 
В селе Бурятии бесследно пропали две школьницы
В селе Бурятии бесследно пропали две школьницы
Происшествия, 09.10.2023
Они ушли на занятия и не вернулись
В Улан-Удэ 16-летий байкер попал в ДТП
В Улан-Удэ 16-летий байкер попал в ДТП
Происшествия, 09.10.2023
Питбайк подростку купили родители
В Бурятии под колёса «Тойоты» попал пьяный пешеход
В Бурятии под колёса «Тойоты» попал пьяный пешеход
Происшествия, 09.10.2023
Мужчина шёл по дороге в попутном направлении  
Житель Бурятии избил знакомого табуреткой
Житель Бурятии избил знакомого табуреткой
Происшествия, 09.10.2023
Мужчина пошёл на преступления вскоре после выхода на свободу 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^