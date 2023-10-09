В Бурятии горе-мать лишилась отсрочки от колонии

Жительница Заиграевского района на три года отправится в колонию общего режима. Женщину ещё в июне 2022-го осудили по пункту «з» части 2 статьи 111 Уголовного кодекса РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), но отсрочили наказание до тех пор, пока её ребёнку не исполнится 14 лет.
С тех пор сельчанку не раз привлекали административной ответственности за плохое исполнение родительских обязанностей. В итоге отсрочку ей отменили и отправили за решётку.
Решение, которое районный суд принял в августе, женщина решила обжаловать в Верховном. В апелляции защита заявила, что служители Фемиды не в полной мере учли все данные о личности осуждённой и обстоятельства дела, а ещё – её намерение встать на путь исправления, соблюдать установленный порядок отбывания наказания и надлежащим образом исполнять материнские обязанности. Однако в Верховном суде РБ не нашли оснований для отмены постановления и оставили его без изменения