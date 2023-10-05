Иркутянку, пришедшую в суд пьяной, арестовали на пять суток

Женщина громко кричала и не реагировала на замечания



В Иркутске местная жительница в пьяном виде пыталась попасть в здание суда. Женщина громко кричала, нецензурно выражалась и мешала посетителям.



Судебный пристав Отдела обеспечения установленного порядка деятельности судов неоднократно делал ей замечания, однако она не реагировала.



- Пристав составил на неё административный протокол по ч.3 ст.17.3 «Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 или 2 настоящей статьи», так как она уже привлекалась к административной ответственности за подобное нарушение, - сообщили в пресс-службе ГУФССП по Иркутской области.



В результате рассмотрения протокола мировой судьёй, женщину арестовали на пять суток.





