В Бурятии 18-летний парень зверски убил пожилую соседку

Он нанёс ей порядка 40 ножевых ранений



В ночь с 8 на 9 февраля в селе Багдарин Баунтовского района Бурятии произошло убийство, которое своей жестокостью потрясло местных жителей. 18-летний парень зверски расправился с 67-летней соседкой.



По версии следствия, после полуночи молодой человек, будучи пьяным, вышел во внутренний дворик своей квартиры. Там увидел соседку, живущую через стенку – двор у них общий.



С пенсионеркой у парня уже не раз случались конфликты. Вероятно, из-за этого молодой человек решил напасть на неё.



Он молча ударил пожилую женщину ножом в живот. Затем сходил домой, взял второй нож и догнал пытавшуюся спастись женщину. Со спины он нанёс ей около 40 ударов.



После расправы юноша позвонил матери и рассказал, что убил женщину. Затем сам вызвал полицию.



В отношении задержанного возбуждено уголовное дело об убийстве. На допросе свою вину он признал полностью.



9 февраля Баунтовский районный суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.



- Необходимость избрания этой меры пресечения следствие мотивировало тем, что К. обвиняется в совершении особо тяжкого преступления против личности. По мнению следствия, находясь на свободе, К. может скрыться от органов предварительного следствия и суда, а также путём угроз и уговоров склонить свидетелей к изменению показаний в свою пользу. Совершённое преступление носит ярко выраженный дерзкий и циничный характер, что по мнению следствия, свидетельствует о повышенной общественной опасности. Кроме того, совершение им особо тяжкого преступления в период неснятой и непогашенной судимости указывает на вероятность совершения им новых преступлений, - сообщили в пресс-службе Баунтовского районного суда.



Ближайшие два месяца молодой человек проведёт в СИЗО.



