Судьбу задержанного решит суд
В Бурятии несмотря на прошедшие новогодние каникулы постоянно проводятся рейды охотнадзора. Один из них прошёл в Селенгинском районе. Госинспектором Бурприроднадзора Юрием Кельбергом совместно с охотхозяйством «Байкальская охота» было выявлено два браконьера без разрешения на охоту.
В Закаменском районе государственный инспектор Бурприроднадзора Владимир Пикалов во время рейда обнаружил браконьера с нелегальным оружием. В обоих случаях были составлены протоколы. Материалы будут переданы в суд для принятия правового решения.
Как сообщает республиканская служба по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира, отнесённых к объектам охоты, контролю и надзору в сфере природопользования, в соответствии с правилами на охоте физические лица обязаны иметь при себе: охотничий билет, разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия. В случае осуществления охоты в общедоступных охотничьих угодьях – разрешение на добычу охотничьих ресурсов.
В Бурятии поймали браконьера с нелегальным оружием
Происшествия, Фото:
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