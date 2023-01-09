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В Бурятии поймали браконьера с нелегальным оружием

В Бурятии поймали браконьера с нелегальным оружием
Происшествия,  Фото:пресс-служба Бурприроднадзора
Судьбу задержанного решит суд

В Бурятии несмотря на прошедшие новогодние каникулы постоянно проводятся рейды охотнадзора. Один из них прошёл в Селенгинском районе. Госинспектором Бурприроднадзора Юрием Кельбергом совместно с охотхозяйством «Байкальская охота» было выявлено два браконьера без разрешения на охоту.

В Закаменском районе государственный инспектор Бурприроднадзора Владимир Пикалов во время рейда обнаружил браконьера с нелегальным оружием. В обоих случаях были составлены протоколы. Материалы будут переданы в суд для принятия правового решения.

Как сообщает республиканская служба по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира, отнесённых к объектам охоты, контролю и надзору в сфере природопользования, в соответствии с правилами на охоте физические лица обязаны иметь при себе: охотничий билет, разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия. В случае осуществления охоты в общедоступных охотничьих угодьях – разрешение на добычу охотничьих ресурсов.
браконьерство Бурятия Бурприроднадзор

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