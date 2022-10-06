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В Улан-Удэ на пешеходном переходе сбили подростка

В Улан-Удэ на пешеходном переходе сбили подростка
Происшествия, 
На дороге ведутся ремонтные работы, в связи с чем разметки пока нет

В Улан-Удэ сегодня днём водитель автомобиля «Тойота Кариб» сбил 14-летнего мальчика. Произошло это на улице Мокрова на нерегулируемом пешеходном переходе.

- 59-летний водитель автомобиля «Тойота Кариб» совершил наезд на ребёнка. В результате ДТП 14-летний мальчик с травмами был госпитализирован в медицинское учреждение, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Отметим, сейчас на этом участке дороги ведутся ремонтные работы. В связи с чем пока не нанесена дорожная разметка «зебра». Однако соответствующий дорожный знак находится на месте.

 
За последние три дня на дорогах Бурятии зарегистрировано четыре ДТП с участием пешеходов, три из которых произошли на нерегулируемых пешеходных переходах. В двух случаях пострадали дети.

ДТП

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