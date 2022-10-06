В Улан-Удэ на пешеходном переходе сбили подростка

На дороге ведутся ремонтные работы, в связи с чем разметки пока нет
В Улан-Удэ сегодня днём водитель автомобиля «Тойота Кариб» сбил 14-летнего мальчика. Произошло это на улице Мокрова на нерегулируемом пешеходном переходе.
- 59-летний водитель автомобиля «Тойота Кариб» совершил наезд на ребёнка. В результате ДТП 14-летний мальчик с травмами был госпитализирован в медицинское учреждение, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Отметим, сейчас на этом участке дороги ведутся ремонтные работы. В связи с чем пока не нанесена дорожная разметка «зебра». Однако соответствующий дорожный знак находится на месте.
За последние три дня на дорогах Бурятии зарегистрировано четыре ДТП с участием пешеходов, три из которых произошли на нерегулируемых пешеходных переходах. В двух случаях пострадали дети.
На дороге ведутся ремонтные работы, в связи с чем разметки пока нет
Двоим мужчинам удалось спастись
Женщина обнаружила, что супруг мёртв, когда проснулась утром
Пьяный автомобилист ездил по тротуарным дорожкам, где устроил ДТП
Владелец карты потерял её, уйдя в запой
Нефрит они везли среди личных вещей в багаже
Браконьера поймали на севере республики
Возбуждено два уголовных дела
Ученики седьмого и восьмого класса первыми увидели горящий дом
Его поймали на поле
Перепалка произошла из-за парковочного места
Мошенница просила купить детскую смесь и перевести деньги на телефон
Пострадавшего увезли в больницу
Мужчина находится в тяжёлом состоянии
Мужчина кричал и нарушал общественный порядок