В Улан-Удэ на пешеходном переходе сбили подростка



Отметим, сейчас на этом участке дороги ведутся ремонтные работы. В связи с чем пока не нанесена дорожная разметка «зебра». Однако соответствующий дорожный знак находится на месте.







За последние три дня на дорогах Бурятии зарегистрировано четыре ДТП с участием пешеходов, три из которых произошли на нерегулируемых пешеходных переходах. В двух случаях пострадали дети.





В Улан-Удэ сегодня днём водитель автомобиля «Тойота Кариб» сбил 14-летнего мальчика. Произошло это на улице Мокрова на нерегулируемом пешеходном переходе.- 59-летний водитель автомобиля «Тойота Кариб» совершил наезд на ребёнка. В результате ДТП 14-летний мальчик с травмами был госпитализирован в медицинское учреждение, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.