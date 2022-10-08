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В Бурятии на «зебре» сбили 12-летнего пешехода

В Бурятии на «зебре» сбили 12-летнего пешехода
Происшествия,  Фото:«Кабанск-инфо. 24/7»
Автоавария случилась в тёмное время суток

7 октября в 20:00 в посёлке Селенгинск Кабанского района Бурятии произошло ДТП. О дорожном происшествии сообщили в группе «Кабанск-инфо. 24/7».

По данным группы, 25-летний водитель автомобиля Toyota Corolla, двигаясь со стороны целлюлозно-картонного комбината по направлению площади Селенгинска на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 12-летнего пешехода.

В результате ДТП ребёнок получил телесные повреждения, не госпитализирован.



ДТП

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