Произошло возгорание недостроенного дома, огонь перекинулся на лесной массив
Сегодня, 16 апреля в Улан-Удэ на Верхней Берёзовке произошло возгорание недостроенного дома, огонь перекинулся на лесной массив. Площадь пожара составила почти 3 гектара. Возгорание тушили несколько часов, сообщает пресс-служба городской мэрии.
В тушении лесного пожара участвовали сотрудники городского лесничества, МЧС, манёвренная группа и поисково-спасательная служба управления по чрезвычайным ситуациям, а также добровольцы.
Всего было задействовано 30 человек и 5 единиц техники. На данный момент пожар локализован.
Напомним, «Байкадал-Daily» сообщал, что с 12 апреля по 1 мая в Улан-Удэ запрещается пребывание граждан и въезд автомобилей в городские леса. Исключением являются работы, проводимые специализированными организациями в целях предупреждения лесных пожаров, аварийно-спасательные работы, а также воспроизводство лесов и уход за ними.
В Улан-Удэ на Верхней Берёзовке локализовали лесной пожар
Происшествия, Фото:
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