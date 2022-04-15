В Улан-Удэ до 1 мая запретили посещать леса

За лесные прогулки будут карать штрафом



С 12 апреля по 1 мая в Улан-Удэ запрещается пребывание граждан и въезд автомобилей в городские леса. Соответствующее распоряжение подписал мэр Игорь Шутенков, сообщает пресс-служба мэрии.



Исключение составляют работы, проводимые специализированными организациями в целях предупреждения лесных пожаров, аварийно-спасательные работы, а также воспроизводство лесов и уход за ними.



Запрещены пожароопасные работы в городе, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществах, на предприятиях, на землях всех категорий.



Гражданам разрешается пользоваться сквозными проездами на дорогах общего пользования, посещать базы отдыха, стадионы, детские оздоровительные лагеря, здравницы, места проведения общегородских массовых мероприятий. Местами отдыха традиционно определены остров Комсомольский, остров Богородский и футбольное поле на Верхней Берёзовке.



- В указанных местах граждане могут отдохнуть при условии строгого соблюдения мер безопасности: если вокруг мангала убрана сухая трава, имеется достаточный запас воды для тушения возможного пожара, - подчеркнул заместитель начальника управления по чрезвычайным ситуациям администрации Улан-Удэ Дмитрий Федоров.



С информацией о нарушениях лесного законодательства, лесных пожарах улан-удэнцы могут обратиться по телефонам:



- 20-44-44 - региональная диспетчерская служба «Забайкальская база авиационной охраны лесов»;

- 37-90-51 - Единая дежурно-диспетчерская служба Улан-Удэ.



За несоблюдение правил нарушителям особого противопожарного режима гражданам грозит административный штраф в размере от 4 до 5 тысяч рублей, должностным лицам от 20 до 40 тысяч рублей, юридическим - от 300 до 500 тысяч рублей.



Сейчас управление по ЧС круглосуточно мониторит лесопожарную обстановку в границах города с соседними районами. Проводится патрулирование городских лесов, в том числе в выходные и праздничные дни.

