В Чите будут судить парня за убийство на крыльце бара

Убийца попал ножом в сердце



В Чите завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего жителя города Могочи. Он обвиняется в убийстве, сообщает пресс-служба СУ СК России по Забайкальскому краю.



По данным следствия, в ночь на 1 апреля 2021 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения на ступеньках крыльца перед баром убил 23-летнего молодого человека.



Обвиняемый приехал с приятелем в бар и на крыльце вступил в конфликт с потерпевшим. Своим ножом он ударил молодого человека в грудь, задев сердце. Потерпевший скончался на месте.



В ходе предварительного следствия обвиняемый, который ранее четырежды привлекался к уголовной ответственности, полностью признал вину.



В соответствии с выводами назначенной психолого-психиатрической экспертизы, обвиняемый способен отдавать отчёт своим действиям и руководить ими.



Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.

