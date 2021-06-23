В Чите будут судить парня за убийство на крыльце бара

Убийца попал ножом в сердце
В Чите завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего жителя города Могочи. Он обвиняется в убийстве, сообщает пресс-служба СУ СК России по Забайкальскому краю.
По данным следствия, в ночь на 1 апреля 2021 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения на ступеньках крыльца перед баром убил 23-летнего молодого человека.
Обвиняемый приехал с приятелем в бар и на крыльце вступил в конфликт с потерпевшим. Своим ножом он ударил молодого человека в грудь, задев сердце. Потерпевший скончался на месте.
В ходе предварительного следствия обвиняемый, который ранее четырежды привлекался к уголовной ответственности, полностью признал вину.
В соответствии с выводами назначенной психолого-психиатрической экспертизы, обвиняемый способен отдавать отчёт своим действиям и руководить ими.
Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.
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Происшествия, Фото:
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