В Улан-Удэ директор «Водоканала» будет сидеть в СИЗО до лета

Директор МУП «Водоканал», депутат Улан-Удэнского горсовета Жаргал Цыбиков останется в СИЗО до 9 июня.
- Суд по ходатайству следствия продлил срок содержания обвиняемого под стражей ещё на два месяца и 23 суток – до 9 июня, - сообщили «Байкал-Daily» в следственном управлении СКР по Бурятии.
Решение об этом суд принял накануне, 16 марта.
Как сообщал «Байкал-Daily», в начале года на директора МУП «Водоканал» Жаргала Цыбикова возбудили уголовные дела по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Присвоение, совершённое в крупном размере».
По версии следствия, в период с апреля по декабрь 2019 года подозреваемый из корыстных побуждений заставлял подчинённых работников бесплатно трудиться на земельном участке матери его супруги. Здесь возвели жилой дом, проложили коммунальные сети, выполняли строительные работы с использованием средств и техники «Водоканала». В помощь тёще Жаргала Цыбикова в итоге ушло более 500 тысяч рублей предприятия.
При этом работники отвлекались от исполнения своих прямых обязанностей, связанных с водоснабжением потребителей.
Также с июля 2018 по ноябрь 2020 года подозреваемый, по версии следователей, заставлял подчинённых работников, обслуживающих автопарк «Водоканала», вносить в путевые листы липовые сведения с завышенными показателями пройденного пути. Таким образом, выделялись «лишние» деньги на покупку топлива. В этом случае ущерб превысил 700 тысяч рублей.
Сам Цыбиков пытался обжаловать постановление суда о своём заключении под стражу. Однако Верховный суд Бурятии не нашёл оснований для отмены постановления суда первой инстанции.
Позже 27 депутатов горсовета Улан-Удэ просили председателя Верховного суда Бурятии Альбину Кириллову отпустить из СИЗО их коллегу Жаргала Цыбикова,