 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 марта

16 марта

Популярное

В Улан-Удэ директор «Водоканала» будет сидеть в СИЗО до лета

В Улан-Удэ директор «Водоканала» будет сидеть в СИЗО до лета
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Жаргалу Цыбикову продлили срок содержания под стражей

Директор МУП «Водоканал», депутат Улан-Удэнского горсовета Жаргал Цыбиков останется в СИЗО до 9 июня.

- Суд по ходатайству следствия продлил срок содержания обвиняемого под стражей ещё на два месяца и 23 суток – до 9 июня, - сообщили «Байкал-Daily» в следственном управлении СКР по Бурятии.

Решение об этом суд принял накануне, 16 марта.

Как сообщал «Байкал-Daily», в начале года на директора МУП «Водоканал» Жаргала Цыбикова возбудили уголовные дела по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Присвоение, совершённое в крупном размере».

По версии следствия, в период с апреля по декабрь 2019 года подозреваемый из корыстных побуждений заставлял подчинённых работников бесплатно трудиться на земельном участке матери его супруги. Здесь возвели жилой дом, проложили коммунальные сети, выполняли строительные работы с использованием средств и техники «Водоканала». В помощь тёще Жаргала Цыбикова в итоге ушло более 500 тысяч рублей предприятия.

При этом работники отвлекались от исполнения своих прямых обязанностей, связанных с водоснабжением потребителей.

Также с июля 2018 по ноябрь 2020 года подозреваемый, по версии следователей, заставлял подчинённых работников, обслуживающих автопарк «Водоканала», вносить в путевые листы липовые сведения с завышенными показателями пройденного пути. Таким образом, выделялись «лишние» деньги на покупку топлива. В этом случае ущерб превысил 700 тысяч рублей.

Сам Цыбиков пытался обжаловать постановление суда о своём заключении под стражу. Однако Верховный суд Бурятии не нашёл оснований для отмены постановления суда первой инстанции. 

Позже 27 депутатов горсовета Улан-Удэ просили председателя Верховного суда Бурятии Альбину Кириллову отпустить из СИЗО их коллегу Жаргала Цыбикова,

СИЗО превышение должностных полномочий Водоканал
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ директор «Водоканала» будет сидеть в СИЗО до лета
В Улан-Удэ директор «Водоканала» будет сидеть в СИЗО до лета
Власть, 17.03.2021
Жаргалу Цыбикову продлили срок содержания под стражей
Главе СК России доложили о деле против бурятского инспектора
Главе СК России доложили о деле против бурятского инспектора
Власть, 17.03.2021
Александра Бастрыкин поручил тщательно расследовать громкое дело
В Улан-Удэ ищут причины чёрного дыма от котельной «Юго-Западная»
В Улан-Удэ ищут причины чёрного дыма от котельной «Юго-Западная»
Власть, 17.03.2021
Разобраться с чёрным дымом поручил мэр Игорь Шутенков  
В Бурятии прокуратура помогла с предоставлением жилья
В Бурятии прокуратура помогла с предоставлением жилья
Власть, 17.03.2021
Информацию опубликовала Генеральная прокуратура
Премьер-министр России может приехать в Бурятию
Премьер-министр России может приехать в Бурятию
Власть, 17.03.2021
В рабочей поездке Михаила Мишустина будут сопровождать вице-премьеры и министры
Бурятский омбудсмен совершила обход колонии
Бурятский омбудсмен совершила обход колонии
Власть, 17.03.2021
Визит состоялся в колонию-поселение
В Бурятии распустили северомуйских депутатов
В Бурятии распустили северомуйских депутатов
Власть, 17.03.2021
Депутаты не проводили заседаний долгое время
16 городов поддержали инициативу Улан-Удэ о стерилизации питомцев
16 городов поддержали инициативу Улан-Удэ о стерилизации питомцев
Власть, 17.03.2021
Улан-удэнскую «собачью» инициативу поддержали от Калининграда до Магадана
Глава Бурятии оценил перспективы газификации
Глава Бурятии оценил перспективы газификации
Власть, 17.03.2021
Первый этап для республики - это расширение практики использования сжиженного газа
Глава Бурятии: «Единая Россия» выдвинет в Госдуму того, кого поддержат люди»
Глава Бурятии: «Единая Россия» выдвинет в Госдуму того, кого поддержат люди»
Власть, 16.03.2021
Праймериз будет проходить в электронном виде с верификацией через портал Госуслуг
В Бурятии рассказали, как удалось удержать «Победу»
В Бурятии рассказали, как удалось удержать «Победу»
Власть, 16.03.2021
«Мы для «Победы» самый дальний рейс», - отметил Алексей Цыденов
Мэр Улан-Удэ: «Ямочный ремонт будем делать быстрее и качественнее»
Мэр Улан-Удэ: «Ямочный ремонт будем делать быстрее и качественнее»
Власть, 16.03.2021
В этом году на ямочном ремонте применят новую технологию

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^