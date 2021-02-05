В Улан-Удэ директору «Водоканала» не удалось выйти из СИЗО

По версии следствия, в период с апреля по декабрь 2019 года руководитель «Водоканала» заставлял подчинённых бесплатно трудиться на земельном участке своей тёщи. Здесь возвели жилой дом, проложили коммунальные сети, выполняли строительные работы с использованием средств и техники «Водоканала». В помощь тёще Жаргала Цыбикова, по версии следствия, в итоге ушло более 500 тысяч рублей предприятия.

Директор МУП «Водоканал» Жаргал Цыбиков пытался обжаловать постановление суда о заключении его под стражу.- Сегодня, 5 февраля, рассмотрена апелляционная жалоба защитника на постановление Советского районного суда Улан-Удэ об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Жаргала Цыбикова до 18 марта 2021 года, - сообщили в Верховном суде Бурятии.Сам Цыбиков участвовал в судебном заседании по видеоконференц-связи из СИЗО.Верховный суд Бурятии не нашёл оснований для отмены постановления суда первой инстанции, уточнив срок избранной меры пресечения в виде заключения под стражу Цыбикова на 1 месяц 28 суток – до 18 марта. Апелляционная жалоба адвоката оставлена без удовлетворения.Как сообщал «Байкал-Daily», директора МУП «Водоканал» Жаргала Цыбикова заключили под стражу в конце января Он обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями, в хищении имущества путём обмана и присвоении имущества, принадлежащего МУП «Водоканал».С июля 2018 по ноябрь 2020 года Цыбиков, по версии следствия, заставлял работников, обслуживающих автопарк «Водоканал» вносить в путевые листы липовые сведения с завышенными показателями пройденного пути. Таким образом, выделялись «лишние» деньги на покупку топлива. Деньги директор таким путём присваивал, пришли к выводу следователи.