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В Улан-Удэ директора «Водоканала» просят отпустить из СИЗО

В Улан-Удэ директора «Водоканала» просят отпустить из СИЗО
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Коллеги Жаргала Цыбикова отмечают, что у него хорошая репутация

Депутаты горсовета Улан-Удэ просят председателя Верховного суда Бурятии Альбину Кириллову отпустить из СИЗО своего коллегу Жаргала Цыбикова, директора МУП «Водоканал». Снимок обращения городских депутатов появился в Telegram-канале «Горная Бурятия».

«Ж.Е. Цыбиков является депутатом IV, V и VI созывов Улан-Удэнского городского Совета депутатов (с 2009 года). За время депутатской деятельности в Улан-Удэнском городском Совете депутатов зарекомендовал себя ответственным депутатом, знающим и решающим проблемы жителей города. Среди депутатов имеет хорошую репутацию, проводит большую работу на округе, отношения с коллегами ровные, всегда отзывчив и открыт к общению. Принимая во внимание состояние здоровья и характеристики с мест работы, просим изменить меру пресечения Ж.Е. Цыбикова и учесть указанные обстоятельства», - говорится в обращении.

Подписались под ним 27 депутатов.

Как сообщал «Байкал-Daily», на директора МУП «Водоканал» Жаргала Цыбикова возбудили уголовные дела по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Присвоение, совершённое в крупном размере».

По версии следствия, с апреля по декабрь 2019 года подозреваемый из корыстных побуждений заставлял подчинённых работников бесплатно трудиться на земельном участке своей тёщи. Здесь возвели жилой дом, проложили коммунальные сети, выполняли строительные работы с использованием средств и техники «Водоканала». В помощь тёще Жаргала Цыбикова, по версии следствия, в итоге ушло более 500 тысяч рублей предприятия.

Плюс, с июля 2018 по ноябрь 2020 года он, по версии следователей, заставлял подчинённых работников, обслуживающих автопарк «Водоканал», вносить в путевые листы липовые сведения с завышенными показателями пройденного пути. Таким образом, выделялись «лишние» деньги на покупку топлива. Деньги директор таким путём присваивал. В этом случае ущерб превысил 700 тысяч рублей.

Жаргал Цыбиков был заключен под стражу. Он пытался обжаловать постановление суда. Однако Верховный суд Бурятии не нашёл оснований для отмены постановления суда первой инстанции, уточнив срок избранной меры пресечения в виде заключения под стражу Цыбикова на 1 месяц 28 суток – до 18 марта.


СИЗО Водоканал
 
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