Генеральные прокуроры России и Монголии договорились о защите Байкала

Юрий Чайка и генеральный прокурор Монголии подписали специальную программу
Сегодня, 19 июля, в Иркутске генеральный прокурор России Юрий Чайка встретился с генеральным прокурором Монголии Банзрагчийном Жаргалсайханом. Они подписали программу сотрудничества по правовой защите окружающей среды в районе Селенги и Байкала на 2020-2021 годы.
«Полагаю, что подписанное соглашение послужит импульсом для межведомственного взаимодействия в природоохранной сфере. Наша задача сегодня — защитить Байкал и реку Селенга, которая впадает в него», —цитирует «Интерфакс» генпрокурора России.
По словам Юрия Чайки, подписание программы сотрудничества между прокуратурами России и Монголии «послужит импульсом к дальнейшему наращиванию межведомственного взаимодействия».
Успешная работа совместной рабочей группы позволит добиться главной задачи прокуроров – улучшить жизнь граждан обоих государств, подчеркнул Юрий Чайка.
Как сообщал «Байкал-Daily», несколько лет назад широко обсуждались планы Монголии о строительстве ГЭС на Селенге. Российская сторона выступает категорически против проекта.
- Мы против. И дело даже не в том, что в Байкале кончится вода. Если на Селенге поставят плотину, Селенга обмелеет, пока вода будет набираться. Но потом водохранилище заполнится, всё войдет в ритм, Байкал вернется к прежнему уровню. Фатальность в другом. В тот период, пока Байкал обмелеет, может произойти экологический дисбаланс. Обмеление Селенги приводит к обмелению нерестовых мест (а это основные места для нереста омуля, которого мы и так запретили ловить, поскольку его уже не осталось). Омуль добьём окончательно. Второе — меняется температурный режим. Сейчас и так уже вода в Байкале теплее. Обмеление приведёт к изменению температурного режима. Это может спровоцировать необратимые экологические последствия. Водоросль спирогира уже заполонила озеро. Губки, которые живут на дне Байкала и чистят воду, погибнут. То есть вода-то останется, но это будет уже далеко не Байкал. Строительство ГЭС на Селенге, безусловно, требует внимания всего мирового сообщества, - цитировал РБК главу Бурятии Алексея Цыденова.
Генеральные прокуроры России и Монголии договорились о защите Байкала
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