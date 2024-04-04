Парк Северобайкальска очищают от больных деревьев

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Работы продлятся по 15 апреля



Жителей и гостей города Северобайкальск предупреждают о том, что в период с 4 по 15 апреля на территории прибрежного парка «Северное сияние Байкала» будут проводиться работы по очистке парка от аварийных, сухостойных, больных деревьев.



Работы будут начнутся в районе магазина «Титан» с продвижением в сторону кафе «Рассвет».



- Просим отдыхающих проявить понимание, внимательность и осторожность, - сообщили в администрации города.



