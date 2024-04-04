Работы продлятся по 15 апреля
Жителей и гостей города Северобайкальск предупреждают о том, что в период с 4 по 15 апреля на территории прибрежного парка «Северное сияние Байкала» будут проводиться работы по очистке парка от аварийных, сухостойных, больных деревьев.
Работы будут начнутся в районе магазина «Титан» с продвижением в сторону кафе «Рассвет».
- Просим отдыхающих проявить понимание, внимательность и осторожность, - сообщили в администрации города.
Парк Северобайкальска очищают от больных деревьев
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Стартовал региональный этап всероссийского профессионального конкурса
С 5 по 25 апреля действует ограничение пребывания граждан в лесах региона
Работы продлятся по 15 апреля
В столице республики вновь состоится региональный конкурс педагогов
Заключительный этап состоялся в Монголии
Теперь от Зои Яровициной требуют извинений и хотят подать на неё в суд
Под его руководством раскрыто множество преступлений, в том числе «глухарей»
Скопившиеся там отходы пообещали вывезти в апреле
Оно затронет более десятка улиц
Возле «Интерьера» обещают ливневую канализацию
Неизвестный хватал одну из них за ногу прямо на остановке
Больше всего они недовольны дорогами и здравоохранением
В республике продолжается охота на серых хищников
На неё согласна половина работающих горожан
Горожан призывают принести зубные щётки для переработки