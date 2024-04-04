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Парк Северобайкальска очищают от больных деревьев

Парк Северобайкальска очищают от больных деревьев
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Работы продлятся по 15 апреля

Жителей и гостей города Северобайкальск предупреждают о том, что в период с 4 по 15 апреля на территории прибрежного парка «Северное сияние Байкала» будут проводиться работы по очистке парка от аварийных, сухостойных, больных деревьев.

Работы будут начнутся в районе магазина «Титан» с продвижением в сторону кафе «Рассвет».

- Просим отдыхающих проявить понимание, внимательность и осторожность, - сообщили в администрации города.

Северобайкальск

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