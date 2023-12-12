В Бурятии взломали квартиру пенсионерки, затопившей массажный салон



Этот инцидент произошёл в Гусиноозёрске во вторник, 12 декабря. В Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение, что в запертой квартире одного из домов находится 68-летняя женщина.



Тревогу забили соседи. Они рассказали, что пенсионерка живёт одна и до неё никто не может дозвониться и достучаться. В квартире произошёл потоп и в итоге вода залила массажный салон на первом этаже.



Спасатели сразу отправились на место. Они вскрыли входную дверь с помощью специального инструмента в присутствии сотрудников полиции и скорой помощи. Хозяйку обнаружили в ванной комнате.



По предварительным, женщина получила термические ожоги правого плеча и груди первой и второй степени. От госпитализации она отказалась, подчеркнули в республиканском агентстве ГО и ЧС.

