В Бурятии взломали квартиру пенсионерки, затопившей массажный салон

У обнаруженной в ванной женщины оказались серьёзные ожоги
Этот инцидент произошёл в Гусиноозёрске во вторник, 12 декабря. В Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение, что в запертой квартире одного из домов находится 68-летняя женщина.
Тревогу забили соседи. Они рассказали, что пенсионерка живёт одна и до неё никто не может дозвониться и достучаться. В квартире произошёл потоп и в итоге вода залила массажный салон на первом этаже.
Спасатели сразу отправились на место. Они вскрыли входную дверь с помощью специального инструмента в присутствии сотрудников полиции и скорой помощи. Хозяйку обнаружили в ванной комнате.
По предварительным, женщина получила термические ожоги правого плеча и груди первой и второй степени. От госпитализации она отказалась, подчеркнули в республиканском агентстве ГО и ЧС.
У обнаруженной в ванной женщины оказались серьёзные ожоги
Сотрудники Госавтоинспекции отвезли мать с тремя детьми в кафе
Правда, рассчитывать на них может только часть жителей республики
Выплаты получают почти полмиллиона человек
Стреляли на Лысой горе
За неделю составлено более 80 протоколов
Районом пока будет руководить его зам
Он загорелся из-за короткого замыкания
Справлять нужду им теперь приходится на улице
Она по традиции прошла в пятницу
Взамен старых и аварийных домов построят 200 тыс. кв. м нового жилья
Его вес при появлении на свет составил 4 с половиной килограмма
Спасатели дали рекомендации в связи с аномально холодной погодой
На улице -37 градусов
На давно закрытый полигон на Стеклозаводе везут отходы с очистных сооружений, заявляют общественники