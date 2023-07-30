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Члены УИК в Бурятии освоят новое мобильное приложение

Члены УИК в Бурятии освоят новое мобильное приложение
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В республике стартует пилотный проект ЦИК России - «Мобильная УИК»

Члены участковых избирательных комиссий (УИК) Бурятии освоят новое мобильное приложение «Мобильная УИК». Это единый электронный программный модуль для работы по персональному информированию избирателей. Им члены участковых избирательных комиссий смогут пользоваться во время подомового обхода.

Всего в пилотном проекте примут участие более 55 тысяч членов УИК из 10 594 участковых комиссий 77 регионов России, в том числе и из Бурятии.

- Приложение позволит не только более качественно информировать избирателей, но и более рационально планировать работу участковых избирательных комиссий в дни голосования с учётом предварительных запросов избирателей, - заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

В Бурятии в пилотном проекте примут участие 10 участковых избирательных комиссий, все из Улан-Удэ: №№ 704,732, 734,770,790,792,798, 816, 831, 837 с общей численностью 17 тысяч избирателей.

Информирование избирателей пройдет двумя «волнами»: первая волна – с 7 по 20 августа, вторая - с 25 августа по 6 сентября.

В ходе обходов члены УИК расскажут жителям Бурятии о зарегистрированных кандидатах и избирательных объединениях, о дате и месте проведения выборов и о возможных формах участия в голосовании.

После успешного применения на выборах, назначенных на 10 сентября 2023 года, программный модуль будет более широко применяться в ходе будущих избирательных кампаний. 
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