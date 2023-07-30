В республике стартует пилотный проект ЦИК России - «Мобильная УИК»
Члены участковых избирательных комиссий (УИК) Бурятии освоят новое мобильное приложение «Мобильная УИК». Это единый электронный программный модуль для работы по персональному информированию избирателей. Им члены участковых избирательных комиссий смогут пользоваться во время подомового обхода.
Всего в пилотном проекте примут участие более 55 тысяч членов УИК из 10 594 участковых комиссий 77 регионов России, в том числе и из Бурятии.
- Приложение позволит не только более качественно информировать избирателей, но и более рационально планировать работу участковых избирательных комиссий в дни голосования с учётом предварительных запросов избирателей, - заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова.
В Бурятии в пилотном проекте примут участие 10 участковых избирательных комиссий, все из Улан-Удэ: №№ 704,732, 734,770,790,792,798, 816, 831, 837 с общей численностью 17 тысяч избирателей.
Информирование избирателей пройдет двумя «волнами»: первая волна – с 7 по 20 августа, вторая - с 25 августа по 6 сентября.
В ходе обходов члены УИК расскажут жителям Бурятии о зарегистрированных кандидатах и избирательных объединениях, о дате и месте проведения выборов и о возможных формах участия в голосовании.
После успешного применения на выборах, назначенных на 10 сентября 2023 года, программный модуль будет более широко применяться в ходе будущих избирательных кампаний.
Члены УИК в Бурятии освоят новое мобильное приложение
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В республике стартует пилотный проект ЦИК России - «Мобильная УИК»
Речь идёт о сумме в 100 тысяч рублей
Июль. Тревожная большая вода. Жара и грозы. Великая реконструкция теплосетей
У Намсарая Хохоноева остались двое детей
В Улан-Удэ до +35
Девушка раскрыла в соцсетях, что она увидела после нескольких месяцев темноты
Заявки начнут принимать в сентябре
Финал состоится летом следующего года
Стороны планируют наладить обмен преподавателями и реализовать научно-производственные проекты
Его проведут в кяхтинском селе
Музейное сообщество разработало напольную игру «Баргай»
Юрий Подоляка на форуме «ProДФО»: От того, какая страна победит, будет зависеть развитие цивилизации
В Бурятии 28 июля прошёл патриотический медиафорум «ProДФО: Все для Победы!». Мероприятие, проходившее в БГУ, посвящалось проблеме патриотического воспитания и работе средств-масс медиа в условиях конфликта на Донбассе, оно собрало политических деятелей, общественников, журналистов
Люди сообщили, что от их рёва утром невозможно открыть окна
В турнире участвуют более 130 спортсменов из трёх стран. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Учёные пройдут по маршруту путешественника Петра Козлова