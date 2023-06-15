В Улан-Удэ для жителей посёлка Аршан провели «Праздник детства»

Мероприятие стало продолжением праздника ко Дню защиты детей



14 июня в микрорайоне Аршан в Улан-Удэ прошёл «Праздник детства». На территории физкультурно-спортивного комплекса школы №13 детям раздавали подарки и проводили для них конкурсы.



Мероприятие приурочили к 100-летию Республики Бурятия и 85-летию Железнодорожного района. Также весёлое событие стало продолжением праздника ко Дню защиты детей.



- К сожалению, в ковидные времена праздники детства мы не проводили, а сейчас они вернулись. На каждом округе и площадке проводим для детей праздник. Поэтому «Праздник детства», который проводился 1 июня, затянулся, но ничего страшного. Будут конкурсы, игры, спортивные мероприятия, детей раскрашиваем аквагримом, - сообщил депутат горсовета Улан-Удэ Анатолий Белоусов.



На спортивной площадке собралось свыше 100 детей разных возрастов. Дворовые инструкторы провели для многоуровневую эстафету – обычную, с мячом и на скакалке. Дети постарше помогали преодолевать препятствия юным сокомандникам.



После эстафеты на импровизированной сцене выступил певец Сергей Плотников.



Участников эстафеты наградили сертификатами и призами. Девочкам подарили куклы, а мальчикам – кубик Рубика.



- Уважаемые дети и родители. Я уверен, что участие в сегодняшнем мероприятии - это огромный вызов вашей активной жизненной позиции. Это говорит о вашем стремлении идти вперёд, достигать поставленных целей. Желаю вам всем хорошо провести лето, набраться энергии, сил. Наше мероприятие пройдёт на высоко организационном уровне. Этот день запомнится яркими событиями. Всем мира и добра! - пожелал директор школы №13 Алдар Биликов.

