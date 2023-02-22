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В Туве зажигали костры в честь Нового года

В Туве зажигали костры в честь Нового года
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Тувы
В Кызыле в молебнах в честь Шагаа приняло участие более 10000 верующих

Молебны в честь наступающего по лунному календарю Нового года – Шагаа, проходили во всех храмах Тувы. Молитвы возносились в самом крупном и известном храмовом комплексе региона, расположенном в Дзун-Хемчикском районе в Устуу-Хурээ. Службы с участием лам были организованы в центрах культуры, в сельских домах культуры, клубах.

Считается, что участие в молебнах в ночь на Шагаа способствует духовному очищению верующих. Традиционно, миряне приходят на молебны с «белой пищей»: молоком, сыром, творогом, сметаной домашнего приготовления, которые после чтения мантр будут считаться благословенными, и ими будут «угощать» огонь домашнего очага или ритуального кострища – сан.

В Кызыле молебны, которые длились всю ночь, были организованы в буддийских храмах – хурээ. В Тес-Хемском районе молебны прошли в доме культуры имени К. Баазан-оол. Чтение мантр проводилось под предводительством Камбы-ламы района Гелег-Чагдар башкы с приглашением лам из управления Камбы-ламы республики. В Барун-Хемчикском районе мантры звучали в здании дома культуры села Кызыл-Мажалык.

После вознесения молитв большинство верующих направились к местам проведения обряда «Сан салыр» – разведения ритуального костра, пламя которого встречает первые лучи солнца первого дня нового года. В столице республики обряд провели на нескольких площадках. Основными стали площадки у подножия горы Догээ, в национальном парке и в местечке «Кадарчы». Впервые ритуальный костёр был зажжён у нового готовящегося к открытию хурээ «Тубтен Шедруб Линг». На территории парка свои ритуалы провели шаманы – к местным в этом году присоединились их коллеги из других регионов.

В ритуальном действии у священной горы, в соблюдение древней традиции, приняли участие преимущественно мужчины республики. Чтобы засвидетельствовать восход солнца, а с ним и начало отсчёта нового годового цикла, народ начал собираться у подножия горы задолго до начала действа, и к 6 утра там уже было многолюдно. В 7 часов 46 минут над Тувой забрезжил рассвет, а с ним наступил долгожданный Шагаа и Белый месяц, сообщает официальный портал Республики Тыва.

Сагаалган Тува Новый год Праздники буддизм

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