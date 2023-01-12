Работа по проекту продолжится и в этом году
Глава Минстроя России Ирек Файзуллин на первом в этом году оперативном совещании отметил высокий уровень реализации в 2022 году всех курируемых ведомством федеральных проектов и программ. В частности, федеральный проект «Сохранение озера Байкал» выполнен на сто процентов.
- Одной из ключевых задач 2023 года является продолжение этой комплексной работы министерством строительства и ЖКХ РФ, подведомственными учреждениями, регионами России и другими ведомствами, - заявил министр.
Напомним, что при софинансировании из федерального бюджета в рамках проекта в Иркутске идёт реконструкция канализационных очистных сооружений (КОС) правого берега Ангары. Предусмотренные на 2022 год работы на сумму около 2,9 млрд рублей выполнены полностью.
Как сообщил министр жилищной политики и энергетики Иркутской области Анатолий Никитин, в 2023 году на реализацию проекта выделено 1,3 млрд рублей, в том числе 1,2 млрд рублей из федерального бюджета. Полностью работы планируется завершить в 2024 году. Также министр отметил, что в 2022-м началось проектирование реконструкции КОС левого берега Ангары. Положительное заключение экспертизы ожидается в 2023 году, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Справка
Реконструкция КОС правого берега Ангары ведётся с 2016 года. Финансирование выделяется из федерального, регионального и муниципального бюджетов. Общая сумма – 14,2 млрд рублей. Работы были разделены на 10 этапов. По итогам 2022 года полностью выполнено шесть.
Проект «Сохранение озера Байкал» в 2022 году был выполнен на 100%
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