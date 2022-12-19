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В Улан-Удэ откроется выставка работ Солбона Лыгденова

В Улан-Удэ откроется выставка работ Солбона Лыгденова
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Выставка начнёт работу 22 декабря в музее имени Сампилова

С 22 декабря в Художественном музее имени Сампилова в Улан-Удэ начнёт работу выставка графических портретов, созданных известным режиссёром и художником-постановщиком Солбоном Лыгденовым.

- Зрителю представят портреты наших земляков, удостоившихся звания Героя Советского Союза, а также полных кавалеров ордена Славы. Всего будет представлено 38 портретов. Работа над альбомом про героев ВОВ была начата ещё в 2021 году, многие портреты реконструировались, многие восстанавливались с фото очень плохого качества. Художнику помогала целая группа единомышленников: автор идеи проекта Бато Гонгаев, исторические консультанты, доктора исторических наук - Елизавета Палхаева и Татьяна Паликова, - рассказали в министерстве культуры Бурятии.


Выставку уже показывали в русском драмтеатре на праздновании Дня Героев Отечества 12 декабря. По многочисленным отзывам и просьбам выставку было решено разместить в зале Художественного музея.

Эта выставка прежде всего о том, что важно помнить и чтить подвиги прошлых лет. В судьбе каждой семьи война оставила свой след. Деды и прадеды, бабушки и прабабушки каждый день совершали свой подвиг.



Возрастное ограничение 12+



выставка

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