В основном все штрафы женщина получила за превышение допустимой скорости
В Бурятии судебные приставы взыскали с женщины-водителя больше 66 тысяч рублей за нарушение правил дорожного движения. С начала 2022 года в отношении лихачки было заведено 91 исполнительное производство за неоплаченные штрафы ГИБДД.
В основном все штрафы женщина получила за превышение допустимой скорости. Но также были нарушения правил стоянки, проезд на запрещающий знак светофора и невыполнение требования ПДД уступить дорогу пешеходам.
- Помимо взыскания штрафов ГИБДД, из-за несвоевременного погашения задолженности жительнице Улан-Удэ пришлось заплатить исполнительский сбор. Чтобы избежать мер принудительного взыскания из-за неоплаты в добровольном порядке своих долгов, на сайте управления федеральной службы судебных приставов по работает сервис «Банк данных исполнительных производств». Он позволяет узнать обо всех имеющихся долгах по исполнительным документам, находящимся на исполнении в отношении физических и юридических лиц, - отмечают в службе судебных приставов Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», этой осенью стало известно, что лихач из Улан-Удэ накопил 154 неоплаченных штрафа ГИБДД. Их он нахватал не только в республике, но и в Москве, Санкт-Петербурге, Калужской, Тверской, Рязанской, Московской и Ленинградской областях.
С жительницы Бурятии взыскали более 90 штрафов ГИБДД
Общество, Фото:
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