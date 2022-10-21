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Лихач из Улан-Удэ накопил более 150 штрафов

Лихач из Улан-Удэ накопил более 150 штрафов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Водителю-лихачу 24 года

Судебные приставы взыскали с водителя из Улан-Удэ 110 тысяч рублей за нарушение правил дорожного движения. С начала 2022 года 24-летний лихач получил 154 штрафа ГИБДД.

Нарушитель попадал в прицел стражей правопорядка в Москве, Санкт-Петербурге, Калужской, Тверской, Рязанской, Московской и Ленинградской областях.

Ещё с одного уроженца Бурятии судебные приставы-исполнители взыскали более 96 тысяч рублей. 119 штрафов ГИБДД были зафиксированы в Бурятии, Краснодарском крае, Севастополе, Адыгее и Крыму.

- Многие должники не проживают по месту регистрации и поэтому не получают почтовые уведомления о возбуждённых исполнительных производств. Чтобы избежать мер принудительного взыскания из-за неоплаты в добровольном порядке своих долгов, на сайте службы судебных приставов успешно работает сервис «Банк данных исполнительных производств». Он позволяет узнать обо всех имеющихся долгах по исполнительным документам, находящимся на исполнении в отношении физических и юридических лиц, - отмечают в службе судебных приставов Бурятии.


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