Бурятский борец стал призёром кубка мира

Арсалан Будажапов завоевал бронзовую награду турнира



В эти выходные в США прошёл командный кубок мира по вольной борьбе среди мужчин и женщин. В мужском турнире приняли участие США, Иран, Япония, Монголия, Грузия и сборная мира.



В состав сборной мира вошёл бурятский борец Арсалан Будажапов. Спортсмен выступал в весовой категории до 79 кг.



Арсалан Будажапов в составе сборной мира завоевал бронзовую медаль кубка. Первое место заняли США, второе выиграли иранцы.



На групповом этапе сборная мира победила команду Японии со счётом 9:1. Затем сборная уступила Ирану со счётом 4:6. За третье место команда боролась со сборной Грузии — 8:2.

