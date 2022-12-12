Арсалан Будажапов завоевал бронзовую награду турнира
В эти выходные в США прошёл командный кубок мира по вольной борьбе среди мужчин и женщин. В мужском турнире приняли участие США, Иран, Япония, Монголия, Грузия и сборная мира.
В состав сборной мира вошёл бурятский борец Арсалан Будажапов. Спортсмен выступал в весовой категории до 79 кг.
Арсалан Будажапов в составе сборной мира завоевал бронзовую медаль кубка. Первое место заняли США, второе выиграли иранцы.
На групповом этапе сборная мира победила команду Японии со счётом 9:1. Затем сборная уступила Ирану со счётом 4:6. За третье место команда боролась со сборной Грузии — 8:2.
Бурятский борец стал призёром кубка мира
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