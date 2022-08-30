Ещё 221 житель Бурятии заболел коронавирусом





Умерли от коронавируса за всё время 3050 человек. В том числе за прошедшие сутки болезнь унесла жизнь одного пожилого больного.



Уже в четверг стартует новый учебный год. В коронавирусных реалиях торжественные линейки и классные часы в Улан-Удэ





За весь период выздоровели от ковида 137 907 человек, в том числе за прошедшие сутки – 47 жителей.Умерли от коронавируса за всё время 3050 человек. В том числе за прошедшие сутки болезнь унесла жизнь одного пожилого больного.Уже в четверг стартует новый учебный год. В коронавирусных реалиях торжественные линейки и классные часы в Улан-Удэ пройдут с некоторыми ограничениями . Будет действовать пропускной режим, термометрия, обработка рук, уборка помещений, использование рециркуляторов.

За прошедшие сутки, 29 августа, в Бурятии зарегистрирован 221 случай заражения коронавирусом. Днём ранее больных выявлено было ещё меньше – 205. При этом в конце прошлой недели этот показатель едва не достигал 400 заразившихся.В стационарах сегодня получают лечение 329 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. За предыдущие сутки госпитализировано 53 человека.В отделениях реанимации находятся 23 больных (из которых 17 пенсионеров), девять пациентов – на ИВЛ.На амбулаторном лечении и под наблюдением находятся 2432 человека.Общее число случаев заражений коронавирусом в Бурятии достигло 143 718. Из них 45% (65 109) приходится на жителей Улан-Удэ.