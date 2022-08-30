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Ещё 221 житель Бурятии заболел коронавирусом

Ещё 221 житель Бурятии заболел коронавирусом
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В больницах проходят лечение более 300 человек

За прошедшие сутки, 29 августа, в Бурятии зарегистрирован 221 случай заражения коронавирусом. Днём ранее больных выявлено было ещё меньше – 205. При этом в конце прошлой недели этот показатель едва не достигал 400 заразившихся.

В стационарах сегодня получают лечение 329 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. За предыдущие сутки госпитализировано 53 человека.

В отделениях реанимации находятся 23 больных (из которых 17 пенсионеров), девять пациентов – на ИВЛ.

На амбулаторном лечении и под наблюдением находятся 2432 человека.

Общее число случаев заражений коронавирусом в Бурятии достигло 143 718. Из них 45% (65 109) приходится на жителей Улан-Удэ.

За весь период выздоровели от ковида 137 907 человек, в том числе за прошедшие сутки – 47 жителей.

Умерли от коронавируса за всё время 3050 человек. В том числе за прошедшие сутки болезнь унесла жизнь одного пожилого больного.

Уже в четверг стартует новый учебный год. В коронавирусных реалиях торжественные линейки и классные часы в Улан-Удэ пройдут с некоторыми ограничениями. Будет действовать пропускной режим, термометрия, обработка рук, уборка помещений, использование рециркуляторов.


коронавирус профилактика

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