В Улан-Удэ проходит туристская выставка Baikal Travel Mart





Как сообщал «Байкал-Daily», 14 районов Бурятии



Отдельный блок ярмарки посвящён туризму в Монголии, 21 организация из соседнего государства участвует в выставке, в том числе Ассоциация туризма Монголии. Ранее говорилось, что в рамках выставки будет подписано 15 соглашений о сотрудничестве между российскими и монгольскими туроператорами. Как отметили вчера в правительстве Бурятии, 3 июня было подписано 13 международных договоров, 9 из них на главной сцене выставки.



А первое соглашение о сотрудничестве в сфере развития туризма было подписано 2 июня министром туризма республики Алдаром Доржиевым и директором ООО «Байкалов» Анатолием Казакевичем.



Выставка-ярмарка проходит 3 и 4 июня на улице Соборная с 10:00 до 18:00. На входе в ярмарочную улицу развернулась сцена, где выступают именитые артисты и лучшие творческие коллективы Бурятии, они показывают не только культурный потенциал, но и знакомят с национальными традициями народов республики.



- Пройдут розыгрыши, дегустация, знакомство с лучшими туроператорами России и Монголии. На выставке пройдёт фестиваль экскурсий «Хото» от лучших гидов России, а также бесплатное обучение «Проектирование и документационное сопровождение туристского маршрута», - сообщали накануне в минтуризма Бурятии.



Справка: Байкальская туристская выставка-ярмарка «Baikal Travel Mart» (6+) проходит 3-4 июня в Улан-Удэ.Как сообщал «Байкал-Daily», 14 районов Бурятии представляют свои площадки с культурной программой, продажей сувениров, чаёв, гастрономических брендов. 34 представителя туротрасли предлагают гостям турпродукты, а лучшие ремесленники - изделия из валяной шерсти, сувениры, украшения, сумки с национальной символикой и многое другое.Отдельный блок ярмарки посвящён туризму в Монголии, 21 организация из соседнего государства участвует в выставке, в том числе Ассоциация туризма Монголии. Ранее говорилось, что в рамках выставки будет подписано 15 соглашений о сотрудничестве между российскими и монгольскими туроператорами. Как отметили вчера в правительстве Бурятии, 3 июня было подписано 13 международных договоров, 9 из них на главной сцене выставки.А первое соглашение о сотрудничестве в сфере развития туризма было подписано 2 июня министром туризма республики Алдаром Доржиевым и директором ООО «Байкалов» Анатолием Казакевичем.Выставка-ярмарка проходит 3 и 4 июня на улице Соборная с 10:00 до 18:00. На входе в ярмарочную улицу развернулась сцена, где выступают именитые артисты и лучшие творческие коллективы Бурятии, они показывают не только культурный потенциал, но и знакомят с национальными традициями народов республики.- Пройдут розыгрыши, дегустация, знакомство с лучшими туроператорами России и Монголии. На выставке пройдёт фестиваль экскурсий «Хото» от лучших гидов России, а также бесплатное обучение «Проектирование и документационное сопровождение туристского маршрута», - сообщали накануне в минтуризма Бурятии.



Байкальская туристская выставка «Baikal Travel Mart», ранее известная как «Туризм и отдых в Бурятии», проводится в республике с 2003 года. Ребрендинг выставки связан с увеличением числа заявок от зарубежных участников и других регионов.



Выставка «Baikal Travel Mart 2022» в первую очередь нацелена на продвижение туристического потенциала Бурятии. Сегодня, когда туристическая инфраструктура России продолжает расти, выставка демонстрирует возможности развития Бурятии, как перспективного региона в сфере туризма.









