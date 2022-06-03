Турпотенциал Бурятии и Монголии станет темой выставки «Baikal Travel Mart»

Выставка-ярмарка проходит 3 и 4 июня в Улан-Удэ



Байкальская туристская выставка-ярмарка «Baikal Travel Mart» (6+) проходит с 3 по 4 июня, с 10:00 до 18:00 в Улан-Удэ. 14 районов Бурятии представляют свои площадки с культурной программой, продажей сувениров, чаёв, гастрономических брендов. 34 представителя туротрасли предлагают гостям турпродукты, а ремесленники – изделия из валяной шерсти, сувениры, украшения, сумки с национальной символикой и многое другое.



Отдельный блок ярмарки посвящён туризму в Монголии. 21 организация из соседнего государства участвует в выставке, в том числе ассоциация туризма Монголии. В рамках выставки будет подписано 15 соглашений о сотрудничестве между российскими и монгольскими туроператорами. Неделей ранее – 27-28 мая – в Улан-Удэ прошёл международный форум «Россия – Монголия. Партнёрство в новой реальности», который собрал более 3 тысяч участников, 200 предпринимателей из Монголии.



Выставка-ярмарка проходит 3 и 4 июня на улице Соборная с 10:00 до 18:00. Кроме торговых площадок, здесь развернулись зоны для b2b переговоров: общения предпринимателей и обмена деловыми контактами.



На входе в ярмарочную улицу развернулась сцена, где выступают именитые артисты и творческие коллективы Бурятии, они показывают не только культурный потенциал, но и знакомят с национальными традициями народов республики.



Участников мероприятия на торжественном открытии приветствовал заместитель председателя Правительства Бурятии Иван Альхеев.



- От имени правительства Республики Бурятия я рад вас всех приветствовать на нашей XVII туристической выставке «Baikal Travel Mart 2022»! Правительство Республики Бурятия делает всё, чтобы туристическая отрасль республики была привлекательной, доступной. Для этого мы проводим работу с нашими инвесторами. В этом году уже подписано несколько контрактов на строительство объектов туристской инфраструктуры. В особой экономической зоне, в Тункинской долине, Баргузинском районе и во многих местах нашей республики развиваются места туристского показа. И туристов становятся всё больше. К нам летят по чартерным программам из центральных регионов России. И в этом году, благодаря открытию границы, очень много гостей приезжают из Монголии. Основная идея нашей выставки – это презентация уникального потенциала регионов Бурятии и Монголии, заключение контрактов и разработка новых туристических маршрутов, - отметил зампред правительства РБ.



Иван Альхеев также подчеркнул, что в Бурятии огромный природный и туристический потенциал: «Доказательство тому – два года подряд мы становимся победителями всероссийского конкурса агентства стратегических инициатив по разработке туристических маршрутов и экологического туризма».



Генеральный консул Монголии в Улан-Удэ госпожа Дэмбэрэл Нямцэрэн заявила о своевременности и актуальности «Baikal Travel Mart» после двухлетних ограничений, связанных с распространением коронавируса.



- С 14 февраля 2022 года правительство Монголии объявило об открытии международных границ, что дало новые возможности для развития туристической сферы. Правительство обращает большое внимание на поддержку туристической сферы и развития внутренних и международных маршрутов. Хотелось бы отметить, что в Монголии благополучно реализуется платформа, которая позволяет цифровизацию онлайн-процедуры оформления виз для иностранных туристов и путешественников. Это упрощает подготовку к путешествиям по красивым местам нашей страны. Сегодняшняя выставка – это не только ярмарка, но и, конечно, уникальная площадка для коммуникации профессионалов в сфере туризма и путешествий. И я уверена, что в результате этой выставки будут разработаны и определены туристические маршруты, будут представлены новые туристические продукты, - пояснила генконсул.



Госпожа Нямцэрэн поблагодарила от имени генерального консульства Монголии в Улан-Удэ и от себя лично организаторов мероприятия: главу Республики Бурятия Алексея Цыденова и мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова.



Справка



Байкальская туристская выставка «Baikal Travel Mart», ранее известная как «Туризм и отдых в Бурятии», проводится в республике с 2003 года. Ребрендинг выставки связан с увеличением числа заявок от зарубежных участников и других регионов.



3 июня в отеле «Чингисхан» (ул. Балтахинова, 5) состоится так называемый «Travel Upgrade», где пройдут круглый стол «Больше, чем путешествие», семинары для гидов, рестораторов и отельеров.



Выставка «Baikal Travel Mart 2022» в первую очередь нацелена на продвижение туристического потенциала Бурятии. Сегодня, когда туристическая инфраструктура России продолжает расти, выставка демонстрирует возможности развития Бурятии, как перспективного региона в сфере туризма.

