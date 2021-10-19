В соревнованиях примут участие спортсмены из Забайкалья, Бурятии, Якутии и Амурской области
XV региональный детско-юношеский турнир Забайкальского края по вольной борьбе, посвящённый памяти майора милиции Вадима Хабарова, состоится 22 октября в Чите.
- В пятнадцатый раз в нашем крае пройдут соревнования по вольной борьбе, где вновь сотни юных ребят отдадут дань памяти Вадиму Хабарову. В турнире примут участие спортсмены из Республик Бурятии, Саха (Якутия), Амурской области, а также Забайкальского края и Читы, - рассказал министр физической культуры и спорта Забайкальского края Виталий Ломаев.
Открытие турнира состоится 22 октября в 12:00 в спортивно-концертном комплексе «Мегаполис Спорт». В 18:00 пройдут торжественное закрытие соревнований, награждение победителей и призёров. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.
Справка
Вадим Олегович Хабаров родился 30 ноября 1974 года. Окончил среднюю школу №30 города Читы, Восточно-Сибирский институт МВД России. Мастер спорта России по вольной борьбе, чемпион Читинской области и чемпион всероссийского турнира. Тренировался под руководством мастера спорта СССР, заслуженного работника ФК и спорта Забайкальского края и основателя турнира Цыдыпа Иванова.
Вадим Хабаров проходил службу в отряде милиции специального назначения, неоднократно выезжал в служебные командировки на Серверный Кавказ. Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За отвагу» и другими ведомственными наградами. Трагически погиб в апреле 2006 года.
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Юные борцы соберутся в Чите на региональный турнир
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