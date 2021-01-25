В Челябинске завершился мемориал Михаила Лозоватского
23 января в Челябинске подвели итоги международного шахматного фестиваля. В этом году соревнования, посвящённые памяти первого президента Челябинской областной федерации шахмат Михаила Лозоватского, состояли из двух турниров. В общей сложности в состязаниях приняли участие 114 шахматистов.
В турнире «А» участвовали 70 спортсменов, представляющих 10 национальных федераций. Почтить своей игрой память Михаила Лозоватского приехали сразу 25 гроссмейстеров. По итогам сразу семь участников набрали по 7 очков. Второе и третье места турнира поделили Жамсаран Цыдыпов из Бурятии и Андрей Шариязданов из Свердловской области – дополнительные показатели у них оказались абсолютно одинаковые. Победителем стал курганский шахматист Тагир Салемгареев. Об этом сообщает пресс-служба федерации шахмат России.
Бурятский шахматист стал призёром международного фестиваля
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