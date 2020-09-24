В Бурятии первоклассники помогали убирать мусор в лесу









По информации республиканского агентства лесного хозяйства

В Хоринском районе Бурятии сотрудники Хоринского лесхоза убрались в лесном массиве. Не остались равнодушными и ребята из школьного лесничества «Лесовичок» - наравне со взрослыми, ребята метр за метром очищали территорию от мусора.Во время уборки лесники рассказали ребятам о том, как ориентироваться в лесу, что делать, если заблудился, а также напомнили о том, какой вред наносит оставленный мусор природе.- Мы очень рады, что дети так болеют за природу и с радостью бегут нам помогать с уборкой. Сегодня с нами были и первоклашки, которые только начали обучаться в школьном лесничестве, но уже показывают свои знания и задают очень много вопросов о лесе, а мы с радостью на них отвечаем. Как знать, возможно, в будущем они захотят стать лесниками, - поделились сотрудники Хоринского лесхоза.Вместе они собрали более 200 кг мусора. В основном это бытовые отходы: стеклянные и пластиковые бутылки, жестяные банки, целлофановые пакеты.- Ребята всегда с удовольствием принимают участие в акциях. Практически каждый день они звонят лесникам и просят взять их с собой в лес, - с улыбкой рассказывает руководитель школьного лесничества Зинаида Полушина.