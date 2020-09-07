В Бурятии перепись населения стартует уже в январе

Перепись начнётся раньше в труднодоступных районах республики



Всероссийская перепись населения 2020 года планировалась в октябре текущего года, но в июне вышло постановление правительства о переносе переписи на 2021 год в связи с пандемией коронавируса.



Всероссийская перепись начнётся в следующем году с 1 апреля по 30 апреля. В Бурятии перепись стартует ещё в январе, так как в республике насчитывается шесть труднодоступных районов. В январе перепись пройдёт в Окинском районе, в феврале – в Муйском, в марте – в Банутовском районе. В июне перепись состоится в Северо-Байкальском, Баргузинском и Хоринском районах.



Переписчики будут обеспечены средствами индивидуальной защиты. Кроме того, Росстат предлагает пройти перепись на сайте Госуслуг, где самостоятельно можно заполнить электронные бланки. Также «отметиться» можно будет в многофункциональных центрах.



- Нами была проведена очень обширная работа, в рамках переписи была создана республиканская комиссия, в состав которой входят органы исполнительной власти. Районам было дано поручение о наведении порядка в адресном хозяйстве – это уточнение нумерации улиц, порядковых номеров домов, установка табличек. В районах работа проведена, но есть небольшие недочеты, думаю, до апреля все будет выполнено, - рассказал руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Бурятии Александр Сарапов.

