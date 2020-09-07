Перепись начнётся раньше в труднодоступных районах республики
Всероссийская перепись населения 2020 года планировалась в октябре текущего года, но в июне вышло постановление правительства о переносе переписи на 2021 год в связи с пандемией коронавируса.
Всероссийская перепись начнётся в следующем году с 1 апреля по 30 апреля. В Бурятии перепись стартует ещё в январе, так как в республике насчитывается шесть труднодоступных районов. В январе перепись пройдёт в Окинском районе, в феврале – в Муйском, в марте – в Банутовском районе. В июне перепись состоится в Северо-Байкальском, Баргузинском и Хоринском районах.
Переписчики будут обеспечены средствами индивидуальной защиты. Кроме того, Росстат предлагает пройти перепись на сайте Госуслуг, где самостоятельно можно заполнить электронные бланки. Также «отметиться» можно будет в многофункциональных центрах.
- Нами была проведена очень обширная работа, в рамках переписи была создана республиканская комиссия, в состав которой входят органы исполнительной власти. Районам было дано поручение о наведении порядка в адресном хозяйстве – это уточнение нумерации улиц, порядковых номеров домов, установка табличек. В районах работа проведена, но есть небольшие недочеты, думаю, до апреля все будет выполнено, - рассказал руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Бурятии Александр Сарапов.
В Бурятии перепись населения стартует уже в январе
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Шкодливый медведь живёт возле реки Фролиха
Перепись начнётся раньше в труднодоступных районах республики
Детёныш нерпы борется за свою жизнь и хорошо питается
Молодые семьи Бурятии могут построить дом по дальневосточной ипотеке на любом участке
Ведут животные себя спокойно, с интересом наблюдают за людьми
90% многоквартирных домов Улан-Удэ проверили на готовность к зиме
Жители двора по улице Революции 1905 года рады обновлениям
Главный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев выпустил обращение к жителям
Забавное видео понравилось пользователям
Сотрудники МЧС в Бурятии активно сдают свою кровь
Владимир Васильевич Климов самый старший инспектор ГИМС в Бурятии
Осадков не ожидается
Коронавирус привёл к тому, что вши стали реже беспокоить жителей Бурятии
В Иркутске состоялась экоакция «360» по уборке и озеленению города
К исполнительнице повернулись все наставники