Дизайнер из Бурятии вошла в топ-10 красавиц России (фото)









По мнению Виктории, в жизни нет ничего не возможного – человек сам способен вершить свою судьбу и менять её в лучшую сторону.



- Самое главное, что приведёт любого к цели или его мечте - это вера! Вера в свои силы и огромное желание - доказать себе, что ты смог! Возможности доступны каждому. Просто, кто-то, не упуская их - берёт от жизни всё, а кому-то удобно наблюдать за течением жизни успешных людей и думать «да ей повезло, ей помогли», хотя мало кто знает, каким трудом достигаются по-настоящему мечты» - заявляет Виктория.



Как отмечает дизайнер, предложение блеснуть на страницах модного глянца, стало для неё полной неожиданностью.



- Я и представить не могла, что попаду на страницы этого журнала. Мне очень приятно , невероятные ощущения внутри, - поделилась с «Байкал-Dailу» Виктория Кузнецова. По мнению Виктории, в жизни нет ничего не возможного – человек сам способен вершить свою судьбу и менять её в лучшую сторону.- Самое главное, что приведёт любого к цели или его мечте - это вера! Вера в свои силы и огромное желание - доказать себе, что ты смог! Возможности доступны каждому. Просто, кто-то, не упуская их - берёт от жизни всё, а кому-то удобно наблюдать за течением жизни успешных людей и думать «да ей повезло, ей помогли», хотя мало кто знает, каким трудом достигаются по-настоящему мечты» - заявляет Виктория.Как отмечает дизайнер, предложение блеснуть на страницах модного глянца, стало для неё полной неожиданностью.- Я и представить не могла, что попаду на страницы этого журнала. Мне очень приятно , невероятные ощущения внутри, - поделилась с «Байкал-Dailу» Виктория Кузнецова.









Сейчас красавица живёт и работает в Новосибирске, помогая другим осуществлять свои мечты. Теперь о Виктории узнают не только в России, но и во всём мире – в списке распространения журнала такие страны, как Великобритания, Франция, Испания, Италия, Греция, Германия, Латвия и другие. Сейчас красавица живёт и работает в Новосибирске, помогая другим осуществлять свои мечты. Теперь о Виктории узнают не только в России, но и во всём мире – в списке распространения журнала такие страны, как Великобритания, Франция, Испания, Италия, Греция, Германия, Латвия и другие.

Журнал «Модный дом» собрал 10 самых красивых россиянок. В список красавиц включили и дизайнера из Бурятии Викторию Кузнецову.Девушка в этот список вошла не случайно, она сумела реализовать свою мечту и стать дизайнером, создала узнаваемый для многих, бренд VIRILADA (Вирилада). Виктория разработала собственную технологию росписи валенок и шуб, выпустила ряд коллекций, которые прогремели на весь мир.- Наша героиня - топ лидер крупной Российской компании, а её кричащее имя, говорит само за себя – только победа! Она готова поделиться искусством пробуждения и управления силой, которая есть в каждом человеке, а так же открыть для читателей MODNY DOM сокровищницу знаний, исходя из своего профессионального понимания и опыта, - представляют красавицу на страницах издания.