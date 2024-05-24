В Кяхте высадят «Сад памяти»

Город присоединится к международной акции



25 мая в Кяхте состоится акция «Сад Памяти». Принять участие могут жители города, сообщили в городской администрации.



Посадка деревьев пройдёт в посёлке Слобода, в парке Пограничников. Акция начнётся в 10:00. Участникам при себе желательно иметь инструмент: лопаты, перчатки и ведра.



Напомним, что участники международной акции «Сад Памяти» высаживают деревья в память о каждом из погибших в годы Великой Отечественной войны. Всего планируется посадить 27 миллионов деревьев.



Возрастное ограничение: 6+.

