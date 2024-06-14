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Ольхонские шаманы почтили память предсказателя

Ольхонские шаманы почтили память предсказателя
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В Шулуте состоялся шаманский обряд, посвящённый столетию со дня смерти ясновидца Барнашхи

12 июня в Иркутской области ольхонские бөө-шаманы провели молебен и сделали подношения, чтобы почтить память знаменитого предсказателя Барнашхи. Обряд начался в 9 часов утра у Сэргэ, установленного потомком рода Хамнай подрода Булхонтэн Владиславом Дадуевым на месте, где когда-то стоял дом предсказателя.

- Для ольхонцев это было важным событием, и многие пришли, чтобы поклониться светлой памяти великого ясновидца. Барнашха, по словам учёных эсхатологов, является самым ярким предсказателем среди своих сибирских коллег. Живший на рубеже XIX–XX веков, он не был ни шаманом, ни ламой, но предсказал множество значимых событий, включая революцию 1917 года, Великую Отечественную войну и другие важные моменты в истории России и мира, - сообщил бөө-шаман, председатель МОО Ольхонского района по сохранению традиционных культурных и духовно-нравственных ценностей «Зам Заншал» Валентин Хагдаев.

Также, по словам шамана, во время проведённого обряда было отмечено удивительное совпадение.

- Хотя по прогнозам ожидалась дождливая погода, во время проведения обряда дождя не было. Только после завершения церемонии начался дождь, что стало удивительным событием для всех участников. Это выглядело так, словно предки и Тэнгри сжалились над нами и даровали это светлое время, - заявил Валентин Хагдаев.

Напомним, что после проведения обряда, шаманы готовятся к следующему важному событию — областному тайлгану (18+) в защиту воинов, который состоится 22 июня на реке Зулхэ (Лена).

Иркутская область шаманизм шаманы

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