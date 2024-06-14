В Улан-Удэ в честь Дня города устроят грандиозное лазерное шоу

- На площади Советов вы увидите новое красочное световое представление. В нём мы отразили всю историю нашей столицы, традиции и обычаи, – подчеркнул Шутенков.



Шоу покажут в 22:30, 22:45 и 23:00 в субботу, 15-го, и в 22:00, 22:15, 22:30 и 22:45 в воскресенье, 16-го июня. Кроме того, на улице Бабушкина зажгут телебашню. На неё все желающие смогут любоваться три дня подряд – с 14-го по 16-ое число включительно с 22:00 до 24:00.



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15 июня столица Бурятии отметит 358-летие. В честь праздника на главной площади города устроят лазерное шоу. Об этом рассказал в своём telegram-канале мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.