«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
14 июня, накануне Дня города, в парке имени Орешкова в Улан-Удэ стартовала Верхнеудинская ярмарка. Свою продукцию представили более 30 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.
- У нас проходит празднование Дня города. В первый день мы открыли Верхнеудинскую ярмарку. Успел попробовать блюда русской, польской, немецкой, бурятской, таджикской, армянской кухни. Практически все диаспоры выставили свою продукцию. Наши производители стали визитной карточкой города. Самое главное - свежие, надёжные и вкусные. Уважаемые жители, приходите на ярмарку! – обратился мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.
Ярмарка поделена на зоны: фестиваль чая, выставка-продажа продукции национальных культурных центров, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, фуд-корт, город мастеров. Традиционно в лавке купца Ивана Голдобина можно примерить костюм, сфотографироваться и отведать угощение.
Верхнеудинская ярмарка 14 июня работала до 19 часов. Она будет также работать 15 июня с 13:00 до 19:00.
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В Улан-Удэ развернулась Верхнеудинская ярмарка
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