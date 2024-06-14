Карьер не оборудован для купания
В городе Черемхово во время купания в карьере Камушки утонул 14-летний подросток. Очевидцам спасти мальчика не удалось, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
- Глубина карьера - до 8 метров, берег крутой. Поисковые работы осложняются мутной водой, наличием различного мусора на дне водоёма, - отметили в ведомстве.
Место происшествия не оборудовано для купания, здесь установлены запрещающие знаки и информационные аншлаги.
Следователи Следственного комитета начали процессуальную проверку по факту трагедии. Проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».
Назначена судебно-медицинская экспертиза, очевидцев опросили.
В Иркутской области подросток утонул в карьере
Происшествия, Фото:
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