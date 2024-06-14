ДТП произошло в Северобайкальске
Накануне днём, 13 июня, в Северобайкальске в ДТП пострадал 39-летний мотоциклист.
- Мужчина 1975 г.р., управляя автомобилем «Тойота Лэнд Крузер», следуя по Ленинградскому проспекту, в районе дома №4 совершил столкновение с мотоциклом «Хонда» под управлением мужчины 1985 г.р., - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате аварии водитель мотоцикла получил травмы различной степени тяжести. Мужчину госпитализировали.
Как сообщал «Байкал-Daily», 7 июня на улице Тобольская в Улан-Удэ столкнулись мотоциклист и грузовик.
В Бурятии мотоциклист пострадал в столкновении с «Лэнд Крузером»
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
ДТП произошло в Северобайкальске
Девочка гуляла без присмотра
Всего с начала июня жертвами мошенников стали 182 жителя республики
Он возник из-за короткого замыкания электропроводки
Мужчина не смог обжаловать приговор суда
Троих нападавших отправили в центр для несовершеннолетних нарушителей
Они находятся в крайне тяжёлом состоянии
Ущерб превысил 3 млн рублей
Он действует в Муйском районе
Карьер не оборудован для купания
Падение двоих детей с аттракциона привлекло внимание главного следователя России
Она ударила в электроопору
Электричества не будет в дневное время
Происшествия, 13.06.2024
Он сел нетрезвым за руль иномарки
Происшествия, 13.06.2024
Мужчину обязали сделать это через суд