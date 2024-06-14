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В Бурятии мотоциклист пострадал в столкновении с «Лэнд Крузером»

В Бурятии мотоциклист пострадал в столкновении с «Лэнд Крузером»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
ДТП произошло в Северобайкальске

Накануне днём, 13 июня, в Северобайкальске в ДТП пострадал 39-летний мотоциклист.

- Мужчина 1975 г.р., управляя автомобилем «Тойота Лэнд Крузер», следуя по Ленинградскому проспекту, в районе дома №4 совершил столкновение с мотоциклом «Хонда» под управлением мужчины 1985 г.р., - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В результате аварии водитель мотоцикла получил травмы различной степени тяжести. Мужчину госпитализировали.

Как сообщал «Байкал-Daily», 7 июня на улице Тобольская в Улан-Удэ столкнулись мотоциклист и грузовик.

ДТП мотоциклисты

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