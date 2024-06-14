В Улан-Удэ продолжается борьба с лишней растительностью



В столице Бурятии продолжают избавляться от лишней растительности. Только в Советском районе с начала года скосили траву на площади в 145 с лишним тысяч квадратных метров. Накануне работы завершили на Борсоева и взялись за микрорайон Батарейка. В планах – центральные улицы: Кирова, Ленина и Калинина.



Траву косят ежедневно с 9:00 до 19:00 часов, если позволяет погода. Процесс контролируют сотрудники райадминистрации. Они же составляют заявки для подрядчиков.



В мэрии напомнили, что собственники зданий и расположенных в них помещений, а также владельцы различных строений и сооружений должны следить за порядком на прилегающих территориях. Речь в том числе об уходе за зелёными насаждениями, кошении газонов и другой травянистой растительности.

