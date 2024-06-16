Жителям напоминают, что в республике введён особый противопожарный режим
За прошедшие сутки в республике обнаружено 3 возгорания: в Заиграевском, Кяхтинском и Северо-Байкальском районах. Причиной возникновения лесного пожара в Кяхтинском районе стало неосторожное обращение с огнём, в остальных районах - сухая гроза.
На утро 16 июня продолжаются работы по тушению двух пожаров: в Кяхтинском и Северо-Байкальском районах.
Новых возгораний не зарегистрировано.
- Ликвидировано три пожара в Муйском. Заиграевском и Северо-Байкальском районах. Пожар в Кяхтинском районе локализован, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
На тушении всех возгораний работают 100 человек из числа лесной охраны и сотрудников Авиалесоохраны. Задействовано 12 единиц лесопожарной техники.
Общая площадь, пройденная огнём, составляет 229, 9 га.
Жителям напоминают, что в Бурятии введён особый противопожарный режим. Находиться в лесу можно только в специально отведённых местах.
О возгорании, задымлении в лесу необходимо сообщать по номеру телефона горячей линии 20-44-44.
В Бурятии продолжаются работы по тушению двух пожаров
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