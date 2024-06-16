В Бурятии продолжаются работы по тушению двух пожаров

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Жителям напоминают, что в республике введён особый противопожарный режим



За прошедшие сутки в республике обнаружено 3 возгорания: в Заиграевском, Кяхтинском и Северо-Байкальском районах. Причиной возникновения лесного пожара в Кяхтинском районе стало неосторожное обращение с огнём, в остальных районах - сухая гроза.



На утро 16 июня продолжаются работы по тушению двух пожаров: в Кяхтинском и Северо-Байкальском районах.



Новых возгораний не зарегистрировано.



- Ликвидировано три пожара в Муйском. Заиграевском и Северо-Байкальском районах. Пожар в Кяхтинском районе локализован, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



На тушении всех возгораний работают 100 человек из числа лесной охраны и сотрудников Авиалесоохраны. Задействовано 12 единиц лесопожарной техники.



Общая площадь, пройденная огнём, составляет 229, 9 га.



Жителям напоминают, что в Бурятии введён особый противопожарный режим. Находиться в лесу можно только в специально отведённых местах.



О возгорании, задымлении в лесу необходимо сообщать по номеру телефона горячей линии 20-44-44.

