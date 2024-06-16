В Тункинском нацпарке Бурятии проводится акция по сдаче макулатуры



В Аршанской школе в Тункинском районе проходит акция «Спаси дерево - сдай макулатуру» (возрастное ограничение 0+).



- Наши ребята из ЛТО подготавливают макулатуру для сдачи в пункт вторсырья г. Иркутск. С картонных коробок нужно убрать скотч, аккуратно сложить и перевязать коробки, чтобы они занимали меньше места, и их удобно было перевозить. Спасибо большое ребятам, которые работали на совесть! Мы очень рады, что это сырьё не отправится на свалку, а будет использовано повторно! – сообщили в Тункинском национальном парке.



Здесь отметили, что в школе регулярно проводятся подобные акции.

