В Тункинском нацпарке Бурятии проводится акция по сдаче макулатуры

Макулатуру повезут в Иркутск
В Аршанской школе в Тункинском районе проходит акция «Спаси дерево - сдай макулатуру» (возрастное ограничение 0+).
- Наши ребята из ЛТО подготавливают макулатуру для сдачи в пункт вторсырья г. Иркутск. С картонных коробок нужно убрать скотч, аккуратно сложить и перевязать коробки, чтобы они занимали меньше места, и их удобно было перевозить. Спасибо большое ребятам, которые работали на совесть! Мы очень рады, что это сырьё не отправится на свалку, а будет использовано повторно! – сообщили в Тункинском национальном парке.
Здесь отметили, что в школе регулярно проводятся подобные акции.
Макулатуру повезут в Иркутск
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