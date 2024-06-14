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Приграничный посёлок в Бурятии остался без пункта «скорой»

Приграничный посёлок в Бурятии остался без пункта «скорой»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Там катастрофически не хватает фельдшеров

Жители приграничного посёлка Наушки в Кяхтинском районе поинтересовались в группе «Кяхта-инфо.24/7», когда там заработает пункт скорой помощи. Как выяснилось, его временно закрыли с 1 июня.

Прокомментировали ситуацию в центральной районной больнице. Там отметили, что в скорую требуется 15 фельдшеров, а работают только шесть. Кто-то ушёл в отпуск, другие заболели. Сказывается и нехватка кадров. Помощь населению в Наушках сейчас оказывает бригада из районного центра – Кяхты.

- Кадровый дефицит частично планируется закрыть медицинскими кадрами, которые трудоустроятся после окончания Кяхтинского филиала медицинского колледжа. При выходе фельдшеров после болезни и трудоустройстве целевых специалистов работа пункта возобновится, – заверили в больнице.
 
Там добавили, что амбулаторно-поликлиническую, в том числе – доврачебную медицинскую помощь местным жителям оказывает ЧУЗ «РЖД-Медицина пгт. Наушки», поскольку большинство из них – 2259 из 2363 (или 96%) прикреплены именно к этому медучреждению.
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