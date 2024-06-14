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Опасными качелями в центре Улан-Удэ заинтересовались в Москве

Опасными качелями в центре Улан-Удэ заинтересовались в Москве
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Падение двоих детей с аттракциона привлекло внимание главного следователя России

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки из-за падения детей с качелей в центре Улан-Удэ. Её начали ранее в СУ СКР по Бурятии.
 
Доклад главе СКР представит руководитель следственного управления по Бурятии Вячеслав Сухоруков. Исполнение поручения и ход самой проверки взяли под контроль в центральном аппарате ведомства.

Речь о качелях на площади Революции, которые установили там два с лишним года назад, осенью 2021-го. Весной их усовершенствовали, чтобы сделать безопаснее и надёжнее.

Однако на этой неделе металлическая стропа на конструкции оборвалась. С неё упал ребёнок. По словам очевидцев, мальчик отделался испугом и ушибом. А вскоре пострадала 14-летняя девочка. Она приземлилась на бетонное покрытие и в итоге получила травму головы и ушиб коленного сустава. Подростка доставили в больницу.

Сам аттракцион временно убрали. Эту информацию «Байкал-Daily» накануне подтвердили в городском комбинате по благоустройству. «Сейчас мы выясняем обстоятельства происшествия», – отметили в КБУ.

Ранее на многострадальные качели забирались сразу по 7-8 человек, причём зачастую – с ногами, и нагрузку они просто не выдерживали.


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