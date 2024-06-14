Их согласны принять в большинстве компаний
Представители сервиса SuperJob устроили опрос и выяснили, что жителям столицы Бурятии, задолжавшим алименты своим детям, откажут в трудоустройстве в каждой третьей организации. А вот в 7 из 10-ти их готовы принять. При этом в 20% это сделают точно, а в 47% – скорее да, чем нет.
По мнению работодателей, таким злостным неплательщикам нужно дать возможность исполнить свои обязательства. Согласно Трудовому кодексу РФ, невыплата алиментов не является законным основанием для отказа в трудоустройстве. Однако в 11% местных компаний такого кандидата однозначно не возьмут. Еще 22% рекрутеров настроены к злостным алиментщикам скорее негативно.
В Улан-Удэ готовы брать на работу злостных алиментщиков
Общество, Фото:
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