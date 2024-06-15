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В Улан-Удэ в День города пообещали грозу

В Улан-Удэ в День города пообещали грозу
Общество,  Фото:Cергей Тарасенко
В столице республики сохранится жара

В субботу, 15 июня, в Бурятии будет жарко. Днём по республике ожидается от +25 до +30 и лишь местами – от +15 до +20 градусов. В северных районах обещают дожди, грозы и ливни, на юге – кратковременные осадки с грозами и град. Ветер западный, 3-8 м/с с порывами до 14 м/с. На севере он он усилится до 16-21 м/с.

В Улан-Удэ без осадков, однако днём возможна гроза. Воздух в столице прогреется до +27, +29. Ветер западный, 7-12 м/с.

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