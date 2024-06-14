Он действует в Муйском районе
Накануне, 13 июня, в Бурятии обнаружили один новый лесной пожар. Он действовал в Муйском районе на площади 0,01 га. Возгорание было оперативно ликвидировано, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
На утро 14 июня продолжаются работы по ликвидации одного пожара, возникшего ранее в том же Муйском районе. Пожар локализован, работы по тушению проводятся вручную. «Сложность заключается в труднодоступной местности и отсутствии естественных источников воды», - отметили в агентстве лесного хозяйства.
На тушении работают более 40 сотрудников Авиалесоохраны. Общая площадь, пройденная огнём, составляет 350 га.
В Бурятии действует особый противопожарный режим, доступ в лес запрещён.
При обнаружении очагов возгорания лесники просят сообщать в ближайшее лесничество или по телефону горячей линии 8 (3012) 20-44-44.
В Бурятии тушат лесной пожар в труднодоступной местности
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Троих нападавших отправили в центр для несовершеннолетних нарушителей
Они находятся в крайне тяжёлом состоянии
Ущерб превысил 3 млн рублей
Он действует в Муйском районе
Карьер не оборудован для купания
Падение двоих детей с аттракциона привлекло внимание главного следователя России
Она ударила в электроопору
Электричества не будет в дневное время
Он сел нетрезвым за руль иномарки
Мужчину обязали сделать это через суд
Он загорелся по неизвестной причине
Молодой человек украл у бывшего арендодателя линолеум и ДВП
Пожары произошли в Иркутске и Ольхонском районе
Суд вынес ей приговор
Полицейские возбудили уголовное дело