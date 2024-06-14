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В Бурятии тушат лесной пожар в труднодоступной местности

В Бурятии тушат лесной пожар в труднодоступной местности
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Он действует в Муйском районе

Накануне, 13 июня, в Бурятии обнаружили один новый лесной пожар. Он действовал в Муйском районе на площади 0,01 га. Возгорание было оперативно ликвидировано, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

На утро 14 июня продолжаются работы по ликвидации одного пожара, возникшего ранее в том же Муйском районе. Пожар локализован, работы по тушению проводятся вручную. «Сложность заключается в труднодоступной местности и отсутствии естественных источников воды», - отметили в агентстве лесного хозяйства.

На тушении работают более 40 сотрудников Авиалесоохраны. Общая площадь, пройденная огнём, составляет 350 га.

В Бурятии действует особый противопожарный режим, доступ в лес запрещён.

При обнаружении очагов возгорания лесники просят сообщать в ближайшее лесничество или по телефону горячей линии 8 (3012) 20-44-44.
лесные пожары

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