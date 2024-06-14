Школьники создали на Ольхоне новый «заповедный путь»

Маршрут проходит по территории посёлка Хужир



Необычный познавательный маршрут появился на острове Ольхон. 12 июня в посёлке Хужир Ольхонского района Иркутской области состоялось торжественное открытие проекта под названием «Ольхонский заповедный путь». Это пешеходный маршрут в границах посёлка, предполагающий знакомство со знаковыми местами и особенностями поселения. Всё, что нужно будущим экскурсантам на этой тропе – это три часа свободного времени и гаджет для считывания кьюар-кодов.



По пути следования гостям предстоит посетить 10 станций: историческую, географическую, эстетическую, музейную, школьную, заводскую, экологическую, туристическую, биологическую и заповедную. Прототипом современной разработки выступила тропа, которая создавалась и действовала в Хужире с 1985 года и состояла из семи станций. Она функционировала как учебная, на ней проводили экологические праздники для детей: День Земли, День Байкала и другие. Автор прототипа — Валентина Румянцева, заслуженный учитель географии Хужирской СОШ.



- Проект «Ольхонский заповедный путь» стал победителем конкурса проектов «Создавай на Байкале», состоявшемся на слёте активистов Ольхонского района в августе 2023 года. Реализовали проект ученики 8-11 классов, воспитанники школьного краеведческого кружка «Ольтирог», члены первичной организации «Движение Первых» и члены школьного ученического парламента. Ребята оснастили тропу QR- кодами, я им помогала в этом. Открытие проекта намеренно провели в форме фестиваля и выбрали для этого дату 12 июня, — День России! - рассказала Марина Кирьянова, педагог-психолог и учитель географии местной школы.



Таблички с QR-кодами помогут каждому путешественнику перейти на ресурс, где представлены небольшие тексты о местности. Информацию школьники искали и составляли самостоятельно, подбирали и изучали литературу, фотографии. Подготовленные материалы прошли экспертизу, в том числе и в отделе экологического просвещения ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».



- Проект школьников «Ольхонский заповедный путь» не только учебный, развивающий проект для самих школьников, это, можно сказать, готовый туристический бизнес-проект, который отвечает современным запросам туристов на острове Ольхон и особенно востребован в Хужире, поскольку ничего подобного до сих пор в посёлке для постоянно прибывающих сюда гостей организовано не было. Эта тропа универсальна и актуальна круглый год. На презентации тропы было озвучено, что проект будут развивать и далее, и он требует инвестиций, прежде всего в инфраструктуру тропы, - отметила руководитель отдела экологического просвещения Светлана Козлова.

