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В Улан-Удэ по вине печника сгорел жилой дом

В Улан-Удэ по вине печника сгорел жилой дом
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Ущерб превысил 3 млн рублей

31-летний улан-удэнец, работающий печником, предстал перед судом. По его вине сгорел частный жилой дом.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии, мужчина находил клиентов через объявления в интернете. В феврале 2023 года к нему обратилась женщина, живущая с мужем и двумя маленькими детьми в частном доме.

- Договорившись об условиях оплаты, мужчина стал производить очистку печной трубы. При этом он использовал открытый огонь вместо механического способа, в результате чего загорелись конструкции кровли и возник пожар, - сообщили в прокуратуре.

Ущерб от повреждения дома и уничтожения личных вещей превысил 3 миллиона рублей.

Советский районный суд признал печника виновным по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» (п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Мужчина приговорён к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

В пользу потерпевшей суд взыскал с осуждённого компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей. Для возмещения же причинённого материального ущерба улан-удэнке необходимо будет подать к мастеру иск. 
пожар

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