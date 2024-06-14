Мероприятие прошло в Штабе общественной поддержки
14 июня в региональном Штабе общественной поддержки прошла лекция «Улан-Удэ – Бурятии моя звезда». Собрались студенты и члены молодёжной палаты при горсовете Улан-Удэ.
Лекцию посвятили истории развития столицы Бурятии. Студентам рассказали о достопримечательностях, исторических местах, Героях Советского Союза, промышленной структуре и об именитых спортсменах города.
- В преддверии Дня города наша команда молодёжной палаты проявила инициативу и предложила мне прочитать лекцию об истории города Улан-Удэ. Лекцию читал студентам, большинство из них обучаются в БГУ. Данное мероприятие они посетили в перерыве между экзаменами. Самый главный посыл – через просвещение и образование показывать всю красоту нашей республики, чтобы молодые люди знали, в каком городе они живут, - рассказал «Байкал-Daily» заместитель директора института истории и филологии БГУ, член молодёжной палаты при горсовете Улан-Удэ Ананда Очиров.
На сегодняшний день в целом по республике около 250 тысяч студентов занимаются активной общественной деятельностью. Большинство из них вступают в ряды волонтёров и представляют свои вузы на различных конкурсах.
Студентов-активистов ознакомили с историей Улан-Удэ
Общество, Фото:
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