Студентов-активистов ознакомили с историей Улан-Удэ

Мероприятие прошло в Штабе общественной поддержки



14 июня в региональном Штабе общественной поддержки прошла лекция «Улан-Удэ – Бурятии моя звезда». Собрались студенты и члены молодёжной палаты при горсовете Улан-Удэ.



Лекцию посвятили истории развития столицы Бурятии. Студентам рассказали о достопримечательностях, исторических местах, Героях Советского Союза, промышленной структуре и об именитых спортсменах города.



- В преддверии Дня города наша команда молодёжной палаты проявила инициативу и предложила мне прочитать лекцию об истории города Улан-Удэ. Лекцию читал студентам, большинство из них обучаются в БГУ. Данное мероприятие они посетили в перерыве между экзаменами. Самый главный посыл – через просвещение и образование показывать всю красоту нашей республики, чтобы молодые люди знали, в каком городе они живут, - рассказал «Байкал-Daily» заместитель директора института истории и филологии БГУ, член молодёжной палаты при горсовете Улан-Удэ Ананда Очиров.



На сегодняшний день в целом по республике около 250 тысяч студентов занимаются активной общественной деятельностью. Большинство из них вступают в ряды волонтёров и представляют свои вузы на различных конкурсах.



